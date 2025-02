Além de Aline: Confira outras sisters que tiraram as tranças durante o BBB

Natália (BBB 22):

A sister fez parte da 22ª edição do programa e tirou as tranças ainda em janeiro, com menos de um mês de programa.

BBB 22: Natália após tirar suas tranças Imagem: Reprodução/Globoplay

Thelma (BBB 20):

A campeã do BBB 20 entrou no programa usando tranças e retirou com a ajuda de Rafa Kalimann. O novo visual da sister foi muito bem recebido pelos brothers na casa.