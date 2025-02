Banda vencedora do Grammy desiste de show após ameaça com cabeça decapitada

A banda mexicana Grupo Firme cancelou sua apresentação no Carnaval de Mazatlán, no México, após uma ameaça contra eles ser encontrada na cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos.

O que aconteceu

A mensagem, escrita em uma faixa, viria de um cartel de drogas e ameaçava matar os músicos caso o show, marcado para 1º de março, acontecesse. De acordo com o jornal El Universal, a polícia de Baja California está investigando o caso.

O recado ameaçador foi encontrado ao lado de uma cabeça decapitada, deixada sobre uma caixa verde. Os policiais acharam também, no mesmo local, uma caixa térmica contendo restos humanos.