Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum para o Carnaval

Yasmin Brunet, 36, realizou procedimento estético no bumbum em preparação para o Carnaval.

O que aconteceu

Em postagem no Instagram, a influenciadora contou que está no Rio para fazer procedimentos. "Olha com quem eu tô aqui, Dr. Cyro Hirano, meu amor. Toda vez que eu venho aqui para o Rio eu dou uma passada nele para cuidar do rosto, cuidar do corpo. Faz muito tempo que venho aqui", disse ela.

Os procedimentos são uma preparação para o Carnaval. "Inclusive, a gente vai fazer uma coisinhas para o Carnaval. Precisava que alguém me salvasse, eu: 'Pelo amor de Deus, eu preciso disso, disso, disso'. Ele tem umas máquinas maravilhosas, tem essas coisas incríveis, então ele sempre me salva, a gente vai conseguir fazer essa missão", brincou.