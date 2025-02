Virgínia Fonseca desmente que esteja 'cavala', mas admite: 'Essa é a meta'

Virgínia Fonseca, 25, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece se exercitando em um simulador de escada.

O que aconteceu

A influenciadora digital surpreendeu por aparentar estar musculosa nas imagens. Ela usa no registro um figurino colado ao corpo, que evidencia bastante suas curvas e sobretudo seu bumbum.

Virgínia, então, deixou claro que continua magra, mas aparentava estar 'maior' por conta do ângulo da filmagem. "Quem vê o vídeo do story anterior fala assim: 'Nossa, está cavala'. [Mas] é o ângulo", esclareceu, nos stories do Instagram.