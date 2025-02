Vinícius cumpre missão do Quarto do Desafio no BBB 25; o que ele ganha?

Faltando apenas um minuto e quarenta e dois segundos para o fim de seu tempo, Vinícius cumpriu o desafio e descobriu que está imune e no grupo VIP. Caso o participante não conseguisse, ele estaria no Paredão e iria diretamente para a Xepa.

Assim que retornou para a casa, o baiano celebrou a imunidade e contou todos os detalhes para seus colegas de confinamento. "Nunca fui num lugar que era tão preto", contou.

Ao revelar que poderia vetar mais uma pessoa, Vinícius escolheu deixar Vilma de fora da Prova do Líder. "Vou vetar quem vota em mim, que já votou em mim que é Dona Vilma e é isso", justificou.

