Variety: Moore é favorita a melhor atriz no Oscar, mas Torres deveria levar

A revista americana Variety divulgou suas apostas finais para o Oscar 2025 após conversar com 84 votantes da Academia — todos anônimos. Para o editor responsável pela lista, Fernanda Torres de "Ainda Estou Aqui" deveria ganhar o prêmio de melhor atriz no Oscar 2025.

O que aconteceu

A Variety divulgou suas apostas finais para o Oscar 2025 nesta quarta-feira (26). As previsões são feitas após curadoria do editor sênior de prêmios da revista, Clayton Davis. Foram ouvidos 84 votantes anônimos do universo de quase 10 mil.

A revista faz questão de ressaltar que as previsões não refletem preferências pessoais de nenhum concorrente individual. "Como sugerem outras pesquisas formais (e informais), as competições são fluidas e sujeitas a mudanças com base no zumbido e eventos", escreveu Davis.