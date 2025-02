Thamiris reclama de veto do Líder do BBB 25: 'Não consigo ser forçada'

A escolha de João Pedro de barrar Camilla de sua Festa do Líder no BBB 25 (Globo) não agradou à irmã da sister, Thamiris.

O que aconteceu

Ela reclamou com Gracyanne da escolha do gêmeo. "O que me deixa chateada é isso. Prefere tirar uma pessoa que ele conversa, se identifica, pra deixar alguém que vota nele."