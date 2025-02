Sister prevê apoio de 'galera antirracista'; Gracyanne diz que é 'mimimi'

Thamiris diz que se preocupa com a atual situação da casa. "Fico confusa. Mas sinto a Vitória hoje mais segura", disse. "Lembra da Manu [BBB 20]? Igual".

Gracyanne concordou e disse que Vitória está "muito diferente" desde que passou a ser acolhida.

Thamiris também disse que a briga entre Vitória e Camilla deve ter "dividido a galera preta e a galera branca" fora da casa, e espera ser apoiada pelos antirracistas. "Conto com a galera antirracista pra poder clarear", afirmou. "Que a galera preta que anda com a galera branca escureça a visão deles "

Gracyanne também opinou. "É um mimimi essa briga. Mas virou um 'nossa'", disse.

