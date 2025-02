Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 27/2 a 8/3

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra. Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.

Sábado, 1º de março

Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia. Rodhes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu. Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê. Mavi e Luma descobrem o endereço de Julius Eyer, e mandam Iberê até a Suíça para investigar.

Segunda-feira, 3 de março