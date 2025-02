Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 27/2 a 8/3

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio. Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela.

Terça-feira, 4 de março

Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

Quarta-feira, 5 de março

Todos assistem à estreia do Brasil na Copa do Mundo. Raimundo pede que Sebastião o ajude a enviar flores para Marlene. Glorinha se sente em dívida com Ulisses. Beatriz propõe sociedade no salão de Glorinha. Beto filma seu comercial. Lígia afirma a Ronaldo que o ajudará com Bia. Raimundo descobre que Marlene foi amante de Juliano. Carlito destrata Érico. Clarice revela a Juliano que está conseguindo se lembrar de seu passado.

Quinta-feira, 6 de março