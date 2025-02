Rançômetro precisa ser implementado no BBB 25 para esculachar elenco

A última edição do Sincerão no BBB 25 obrigou os participantes a atribuir adjetivos negativos aos seus adversários no jogo. Para Chico Barney e Bárbara Saryne, essa escolha pode entregar muito do jogo dos brothers, mas se fez necessária diante de um elenco que "só pega no tranco". Eles falaram sobre no Central Splash.

Assim como na segunda-feira passada, ex-participantes do BBB foram convidados para avaliar o desempenho de quem está confinado na edição deste ano. Os escolhidos foram Naiara Azevedo, Ricardo Alface e Ana Paula Renault, que precisaram escolher quem pipocou e quem mandou bem na dinâmica.

Chico acredita que, em dado momento, os ex-participantes do reality perderam a mão e tudo passou a ser um grande "rançômetro". Camilla, Thamiris e Diogo foram os que mais receberam consequências negativas e, para o colunista do UOL, isso é uma prova de que o trio não é bem quisto.