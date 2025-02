Que dia é o Oscar 2025? Saiba data, horário e onde assistir à premiação

A votação final do Oscar 2025 foi encerrada no dia 18 de fevereiro. O evento reunirá as maiores estrelas do cinema mundial para celebrar os melhores filmes, atuações e produções do ano.

Confira as categorias e os concorrentes de Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui":

Melhor filme

"Emilia Pérez"

"O brutalista"

"Anora"

"Conclave"

"Um completo desconhecido"

"Ainda estou aqui"

"Nickel Boys"

"Wicked"

"Duna: Parte 2"

"A substância

Melhor atriz