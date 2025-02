Preso pela segunda vez em menos de uma semana, Oruam acumula polêmicas

O funkeiro disse que os parlamentares encontraram a "oportunidade perfeita" para criminalizar o funk, quando um filho de traficante faz sucesso. "Virei pauta política, mas o que vocês não entendem é que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam, mas todos", disse no X.

Eles sempre tentaram criminalizar o funk o rap e o trap coincidentemente o universo fez um filho de traficante fazer sucesso, eles encontraram a oportunidade perfeita pra isso, virei pauta política mas oq vcs não entendem que a lei anti-Oruam não ataca só o Oruam mas todos? -- 22 (@mauro_davi6) February 12, 2025

Treta envolvendo Neymar, Piovani e festival

O rapper e filho do traficante Marcinho da VP, convocou seus seguidores xingarem Luana Piovani. "Meus fãs malucos! Vai no Instagram da Luana Piovani, xinga ela de tudo que é nome. Com Neymar ninguém mexe. Xinga ela, vou deixar o Instagram dela." Ele ainda chamou a atriz de "velha maluca".

A "convocação" de Oruam aconteceu após a atriz criticar Neymar por supostamente apoiar uma emenda para a privatização das praias. Ela afirmou que o jogador era "um péssimo exemplo" como "pai, homem, cidadão e marido", além de atleta.

Com toda a polêmica, um festival que Oruam iria se apresentar cancelou o show do artista, alegando que "alguns posicionamentos" dele não refletiam os valores e princípios do evento. O festival agradeceu o "feedback e a compreensão do público".