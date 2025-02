Oruam pede desculpas após ser novamente preso: 'Medo de decepcionar'

Nos Stories do Instagram, o artista ainda mandou um recado direto para Marcinho VP, seu pai, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. "Oi herói, estão tentando me fazer de vilão, acabaram com aquela criança cheia de educação que você criou. Eu preciso de você, sozinho eu não consigo".

Cerca de uma semana após ser autuado por direção perigosa, levado para delegacia e solto após pagar uma fiança de R$ 60 mil, Oruam foi preso novamente nesta manhã. O rapper foi encontrado em sua casa com o traficante foragido Yuri Pereira Gonçalves, 25, procurado por organização criminosa.

Três horas depois de ser detido, acusado de favorecimento, Oruam foi liberado. O artista se comprometeu em comparecer em juízo.