Oruam foi concebido na prisão e nunca conviveu com o pai, Marcinho VP

Oruam, 23, passou três horas preso na manhã desta quarta-feira (26), após uma operação em sua casa na Joá, zona Oeste do Rio, em que a polícia encontrou um foragido da Justiça. A defesa do artista diz que "não há qualquer acusação formal" contra ele.

Um dos principais trappers do Brasil, Oruam também é muito conhecido por ser filho de Marcinho da VP, apontado como líder do Comando Vermelho. Marcinho está preso desde 2000, após passar cerca de 3 anos foragido.

Concebido na prisão

Oruam já contou que "foi feito" na prisão. Márcia Gama, mãe do rapper, engravidou durante uma visita íntima. "Eu nunca vi meu pai na rua. Nós nunca convivemos com nosso pai em nenhum momento da nossa vida. Quando eu nasci, meu pai já tava preso. Eu fui feito lá dentro da cadeia, né, mãe?", contou Oruam em entrevista ao documentário da Netflix "O Grito - Regime Disciplinar Diferenciado", sobre o sistema penitenciário no Brasil.