Sacrifícios e vidas passadas: o que explica os monstros da série 'Origem'?

A série "Origem" ("From") estreou recentemente sua terceira temporada no Globoplay, trazendo poucas explicações e muitas novas dúvidas a um enredo que mistura terror, suspense e ficção. Splash reuniu alguns dos pontos que podem ajudar a desvendar mais sobre as criaturas do vilarejo Fromville.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Início da série "Origem"

A série Origem iniciou com uma família perdida numa viagem de trailer com destino ao Colorado (EUA). Após encontrarem uma árvore obstruindo a estrada, eles tentam achar outro caminho para a rodovia principal passando por um pequeno vilarejo, mas logo descobrem que estão presos no local.