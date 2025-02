Molina não mata Rudá e transforma Viola de marionete em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (26) em "Mania de Você" (Globo), Rudá consegue escapar dos tiros disparados por Molina. Enquanto isso, Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta.

Enlouquecido, Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela.

Preocupado com a situação da amada, Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola. O colega do fugitivo avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.