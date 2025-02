Após 30 anos de carreira, Milhem Cortaz diz que 'caminho continua árduo'

Apesar da longa carreira como ator, Cortaz chegou à trama após pedir um papel para a autora Claudia Souto. "Sempre vou atrás [dos papéis]. Posso ser sincero? 99% das vezes, eu vou atrás. Raramente sou convidado. Depois dos meus 30 anos, esse caminho continua árduo. Acho que o universo não deixa ser tão fácil para que eu continue sempre acreditando e me movendo com verdade, sem me acomodar. Mas tenho que confessar que é cansativo."

Apesar das dificuldades, o ator avalia que está amadurecendo profissionalmente ao fazer humor. Talvez por conta disso, ele diz que "uma novela nunca foi tão prazerosa como agora". "Tem sido uma 'volta por cima' no modo como me vejo em novela. Me sinto mais à vontade. Quero fazer mais humor", afirma ele.

Na história, Osmar ora pensa na irmã Doralice (Tereza Seiblitz) e na família, ora só pensa em dinheiro e em sua relação com Violeta (Isabel Castilho). "É um personagem para confundir o público e divertir. Tudo vem no papel, a Claudia [Souto, autora] escreve todas as nuances. Só tenho que ficar atento para não cair nas ciladas de ator. Às vezes a gente começa a dominar um personagem e parar de prestar atenção."

E o meu figurino tem muito de Pedro Cardoso. Quando me visto, me sinto muito o Agostinho Carrara [de 'A Grande Família']. É legal, porque acabei de assisti-lo no teatro fazendo 'O Recém-Nascido' e, para mim, foi um banho de inteligência ver o Pedro Cardoso em cena, o melhor comediante do Brasil.

Milhem Cortaz

Da novela à padaria

O ator tem trabalhos marcantes no audiovisual, mas só agora sente que atingiu o grande público. "Infelizmente, o público não vai ao cinema. Mesmo a série 'Os Outros' estando na TV aberta, ainda é elitizado. Abriu muito para as classes A, B e C. Mas agora cheguei no topo. A novela me coloca no C, D e E, que é o público que me interessa, seja por doar pão, pelos trabalhos sociais ou por me assistir no teatro. Quero levar as pessoas para refletir no teatro".