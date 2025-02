Trisal em 'Garota do Momento'? Maria Eduarda Carvalho comenta pedido de fãs

Parte do público torceu muito por isso. Mas eu, honestamente, não saberia dizer. Casamento requer uma construção diária e ininterrupta. Já dizia meu muso, Chico Buarque: 'pra sempre é sempre por um triz'. Não existem garantias na construção amorosa. São acordos que precisam ser constantemente revisitados e reconversados, de acordo com as mudanças pessoais de cada um.

Maria Eduarda de Carvalho

Alfredo (Eduardo Sterblitch) e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Os bastidores de 'Garota do Momento'

Com o sucesso de audiência e repercussão, "Garota do Momento" também se mostra um sucesso de afinidade nos bastidores. Grande parte do elenco divide os momentos descontraídos entre uma cena e outra.

Para a atriz, que já tem mais de 18 anos na Globo, esse é um dos melhores momentos de sua carreira. "Estamos todos muito felizes em fazer parte deste lindo projeto. Acho que isso se reflete em várias instâncias: no prazer de estar em cena, nas brincadeiras que inventamos durante os longos tempos de espera, no desejo de marcar programas junto, fora do horário de trabalho... Sem dúvida, é uma das experiências mais divertidas que já vivi, em muitos anos de teledramaturgia".

Em "Garota do Momento", Carvalho repete a parceria de sucesso com Eduardo Sterblitch. Em 2019, eles já haviam vivido um casal que agradou o público no remake de "Éramos Seis". "Foi uma felicidade sem fim!", diz a atriz ao contar sua reação ao saber que iria contracenar com o ator.