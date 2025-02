BBB 25: Madrugada tem choro e sentimento de culpa após eliminação de Diogo

A eliminação de Diogo Almeida surpreendeu os participantes do BBB 25 e foi o grande assunto da madrugada desta quarta-feira (26). A saída do ator gerou diversas reações, com choros e reflexões sobre sua trajetória no reality.

Aline cai no choro

A policial, que estava com a relação estremecida com Diogo, não conteve as lágrimas após a eliminação do ator. Os demais confinados tentaram confortá-la. "Ele vai ter muitas portas abertas lá fora. Você vai continuar seu caminho linda aqui dentro, com sua verdade e tudo que você tem de mais lindo. Não se culpa por sentir nada do que você tá sentindo, tá? É tudo genuíno. Tem que sentir mesmo", disse a atriz Vitória Strada.