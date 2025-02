Leão: Record é uma emissora esquisita, mas acerta com Tom Cavalcante

Tom Cavalcante é um dos nomes queridinhos da Record atualmente. O humorista está no comando do programa "Acerte ou Caia!" na emissora e, para Leão Lobo, o programa tem sido um acerto em meio a tantos erros e 'esquisitices' da emissora. Este foi um dos temas do Splash Show desta quarta-feira (26).

O humorista entrou na grade de domingo da Record, substituindo o programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro. Ele deixou a emissora no início deste ano. Para Leão, o formato do game show, que consiste em erros e acertos de quem participa, já é manjado, mas o talento de Tom é o que traz o diferencial.