Gracyanne chora e se diz culpada pela eliminação de Diogo no BBB 25

A eliminação de Diogo segue repercutindo dentro da casa do BBB 25. Gracyanne Barbosa, muito abalada, chorou na área externa do reality e foi consolada por alguns brothers na madrugada desta terça-feira (26).

O que houve

Gracyanne revelou estar sentindo culpa pela saída do ator. A musa fitness comentou que se sente culpada, especialmente pelos desentendimentos que teve com Diogo dentro do reality.