Gospel, irmã de Oruam canta músicas do pai e torce por conversão do rapper

Ela lamentou a ausência do pai, que está preso, mas disse ter recebido um recado divino sobre a situação. "Estava orando sobre o meu casamento e falei pra Deus: 'o senhor sabe o quanto eu desejo viver esse momento e ter meu pai aqui, mas sei que isso seria um milagre e milagre só o Senhor faz. À noite eu ia ministrar em uma igreja e tinha um pastor que estava pregando e eu não conhecia. No meio da pregação ele saiu do altar, foi na minha direção e falou: 'olha, sei que você é órfã de pai vivo, e eu tenho uma coisa pra te dizer: 'aquele caminho quem vai fazer contigo sou eu, seu Deus, eu sou seu pai", contou ela ao podcast PodCrê, em dezembro do ano passado.

A cantora é discreta nas redes, onde tem mais de 250 mil seguidores. No Instagram, Débora tem apenas 55 postagens, a maioria sobre trabalho - sobre sua vida pessoal, apenas as do casamento.

Ela chegou a formar dupla com outro de seus irmãos, Lucas, e seguiu carreira solo em 2018, quando o irmão deixou a música. Antes, eles lançaram três álbuns gospel, entre 2009 e 2014. No total, Marcinho VP tem cinco filhos, todos com Márcia Gama, que continua casada com ele.

Débora (de roupa totalmente verde) acompanhada da mãe, Márcia (de rosa), e dos irmãos Imagem: Reprodução/Instagram

Muitas de suas canções cristãs foram escritas pelo pai, a quem define como um "compositor maravilhoso". "Deus dá canções incríveis para ele, e a gente teve a oportunidade de gravar algumas canções dele tanto no meu álbum em dupla com o Lucas, quanto no meu álbum solo", detalhou ela ao podcast gospel, em uma rara entrevista.

A cantora afirma que visita o pai e que ele continua fazendo letras para ela. "A gente está sempre viajando, ele está em um presídio federal fora do Rio, então a gente não visita toda semana, minha mãe vai em uma, eu em outra, mas frequentemente a gente tem esse contato com ele", contou Débora no mesmo episódio.