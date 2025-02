Globo tem atitude louvável ao incomodar elenco do BBB 25 o tempo todo

A produção do BBB 25 movimentou o jogo nesta quarta-feira (26 ) ao colocar um botão no meio da sala como parte da dinâmica Quarto do Desafio. Vinicius foi quem apertou primeiro e, além de ter garantido sua imunidade, conseguiu vetar Maike e Vilma da Prova do Líder. A movimentação foi um dos assuntos do Central Splash de hoje.

Bárbara Saryne defende que, por ter que prejudicar duas pessoas, Vinicius se compromete com outros participantes do reality, o que é bom para a movimentação do jogo. "Já vira um assunto novo". Chico Barney concorda: "Vira a página".

A colunista do UOL também defende que a produção do reality deveria colocar mais níveis de dificuldade nas provas, para render melhor para o espectador. Chico defende que a Globo tem tentado incomodar o elenco, e isso é uma atitude muito boa.