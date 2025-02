Giulia Costa conta como soube da morte de Marcos Paulo: 'Era uma criança'

Giulia Costa, 25, recordou como ficou sabendo sobre a morte do pai, Marcos Paulo, em 2012. Ela tinha apenas 12 anos de idade à época.

O que aconteceu

A atriz soube da tragédia por meio das redes sociais, antes que sua família pudesse informá-la sobre o ocorrido. "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e quando entrei nos comentários da minha última foto era: 'Meus pêsames'. Fiquei: 'O que está acontecendo?'", relatou ela.

Flávia Alessandra, 50, contou que tentou avisar pessoalmente a filha, mas não chegou a tempo de fazê-lo. "Fomos voando para lá para tentar te dar a notícia antes. Quando chegamos, todo mundo [falou]: 'Ela já sabe, tia'. Era o mínimo, queria te dar essa notícia antes", lamentou a veterana, em diálogo com a herdeira no podcast Pé no Sofa Pod, que apresentam juntas.