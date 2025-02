Fora do BBB, Diogo torce por eliminação de Vinícius: 'Precisa de terapia'

Diogo Almeida revelou seus principais embates no BBB 25 (Globo) em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (26).

O que aconteceu

Diogo deixou claro que seu principal inimigo no jogo era Vinícius. Segundo ele, o brother não teve empatia por ele e sua mãe desde o início do reality show, e por isso merecia ser o próximo eliminado. "Via que ele ficava incomodado quando eu me aproximava de alguma aliado dele", disse. "Ele não vai com minha cara desde o início".