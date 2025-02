Filmes premiados ganham sessões com ingressos a preços reduzidos

O Sessão Vitrine Petrobras oferece ao público filmes premiados e restaurados em mais de 30 cidades do país, com ingressos a preços reduzidos. A programação faz parte da comemoração de 15 anos do projeto. As informações foram reveladas na manhã desta quarta-feira (26), em uma coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Foi anunciada digitalização de clássicos contemporâneos que serão exibidos em mais de 30 cidades do país com ingressos a preços reduzidos. As cidades previstas são: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Indaiatuba, João Pessoa, Londrina, Macapá, Maceió, Manaus, Marília, Natal, Niterói, Palmas, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Vitória.

Segundo a iniciativa, as exibições "reforçam o compromisso com a preservação da memória audiovisual nacional e a formação de uma cultura cinematográfica baseada em referências brasileiras". A curadoria dos novos filmes é de Talita Arruda; já Débora Butruce faz a curadoria dos filmes de Patrimônio.