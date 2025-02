Fernanda Torres posta selfie em jantar do Oscar e Academia elogia: 'Mother'

Fernanda Torres, 59, participou na última terça-feira (25), em Los Angeles, do tradicional jantar oferecido aos indicados ao Oscar.

O que aconteceu

A atriz publicou em suas redes sociais uma selfie sua no evento. "No jantar dos nomeados!", escreveu ela na legenda do post, que já soma mais de 450 mil curtidas no Instagram.

O perfil oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas comentou o post, chamando Fernanda de 'mãe'. "Mother!!!", escreveu em inglês a página, gerando uma avalanche de respostas entusiasmada dos fãs da artista brasileira.