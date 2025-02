Fã tatua logo de patrocinador na tentativa de VIP para Lady Gaga: 'Loucura'

O mineiro Adilson Caetano fez uma tatuagem de um banco na tentativa de ganhar ingresso VIP para o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro em maio.

O que aconteceu

Adilson Caetano compartilhou vídeo nesta terça (25) mostrando como a tatuagem foi feita ao som do hit solo "Abracadabra", de Lady Gaga: "A maior loucura da minha vida", escreveu ele no TikTok, marcando o Santander, banco patrocinador da vinda de Gaga para o show gratuito no Rio em 3 de maio.

Adilson fez a tatuagem em Uberlândia (MG) com a tatuadora Rafaela Rebello. A mesma publicação foi compartilhada em conjunto com Rafaela no Instagram.