Evaristo Costa diz que Doença de Crohn está em remissão: 'Vou comemorar'

Doença de Crohn é uma síndrome inflamatória do trato intestinal. A moléstia atinge predominantemente a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

Por causa da doença, o apresentador já precisou ser internado. Ele também contou que perdeu mais de 22 kg em três semanas por conta da inflamação.

Doença é crônica, mas tratável. Os sintomas incluem diarreia, cólica abdominal, febre frequente e, às vezes, sangramento retal estão entre os principais indícios.