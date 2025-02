Elaine Mickely se assusta com valor para lavar vestido de noiva da filha

A influenciadora Elaine Mickely tomou um susto quando soube do preço cobrado por lavanderia para lavar a seco vestido de noiva da sua filha primogênita com Cesar Filho.

O que aconteceu

Luma Cesar, filha de Elaine, se casou no início do mês no Ceará com o empresário inglês Ed Beccle. Elaine se recusou a pagar o valor de R$ 4 mil para lavar a peça usada pela filha.

A influenciadora ficou incrédula ao saber o valor da lavagem e desabafou com os seguidores: "Deixa eu desabafar uma coisa com vocês. Vocês sabem quanto me pediram para lavar esse vestido zibeline [um tecido de luxo] duplo? Chuta qual o valor para lavar a seco".