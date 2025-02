DIREITO DE RESPOSTA: Vereador não propôs proibir show de Anitta

"DIREITO DE RESPOSTA - Em referência à matéria "Em Curitiba, Anitta rebate vereador em show: 'Jogou o voto no lixo'', esclareço que a Moção de Repúdio citada em momento algum propôs proibir ou impedir a realização do evento. A moção, cujo teor é público, limitou-se a manifestar discordância quanto ao conteúdo artístico e a moralidade de Anitta, sem qualquer interferência na atividade econômica do setor de eventos. A atribuição de suposta intenção de proibir o show não corresponde à realidade dos fatos, como foi erroneamente noticiado."