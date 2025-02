Diogo se arrepende de papo com Aline e revela com qual sister faria trisal

Ele chegou a chorar ao ver "flashes" do início de sua relação com a sister no BBB.

Diogo também disse que, se tivesse que fazer um trisal com outra sister, escolheria Vitória Strada. Na dinâmica de perguntas e respostas, ele foi questionado sobre "quem levaria" se aceitassem "terceiros" dentro do casal que formou com Aline. O brother respondeu o nome da atriz.

Em outro momento, ele viu seus aliados —os gêmeos, Maike e Gabriel— debochando da forma como Diogo estava andando. "São comentários que eu não faria, não bate com meu jeito de ser", pontuou. "Fiquei surpreso com o deboche e ironia".

Diogo ainda disse que sua mãe, Vilma, deve "se soltar" mais agora, sem ele na casa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.