Affair com Aline, treta com Gracyanne: Confira a trajetória de Diogo no BBB

Diogo Almeida foi o oitavo eliminado, nesta terça-feira (25). Ele deixou o BBB 25 (Globo) no 6º Paredão, após disputar permanência com Vilma e Vitória Strada. Durante sua participação no reality show, Diogo teve um affair com Aline, foi acusado de traição e se envolveu em discussões. Relembre a trajetória do ator:

Mãe e filho

Diogo Almeida decidiu entrar no reality com a mãe para concretizar o sonho da casa própria no Rio de Janeiro, onde cresceu, e abrir a "Casa Diogo Almeida", um espaço direcionado para mulheres, mães atípicas e crianças neuro divergentes. Ele é ator, psicólogo, escritor e artista musical, tendo interpretado Cuco no The Masked Singer Brasil de 2024.