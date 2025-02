Dieguinho: Vitória não pode decepcionar o público que votou em Diogo

Diogo Almeida foi o sexto eliminado do BBB 25, em um Paredão acirrado contra sua mãe, Vilma, e Vitória Strada. A berlinda acontece no mesmo momento em que a atriz enfrentou acusações falsas dentro do jogo, vindas de Camilla e Thamiris. Até o último momento, as parciais das enquetes estavam divididas. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (26).

Dieguinho acredita que as edições de segunda e terça-feira desta semana jogaram contra Diogo, mostraram uma briga do ator com Aline devido à lentilha. "Isso teve um peso". João Márcio, convidado do Central, argumenta que os assuntos envolvendo Vitória no jogo estavam sendo mais interessantes para quem assiste de casa.