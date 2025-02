Stulbach sobre 'Ainda Estou Aqui': 'Brasil sempre teve medo de se conhecer'

Dan Stulbach, 55, avalia que o filme "Ainda Estou Aqui", representante do Brasil no Oscar 2025, coloca luz em um dos momentos mais difíceis do Brasil: a ditadura militar (1964-1985). O ator interpreta Baby Bocayuva, um dos amigos e aliados de Rubens Paiva (Selton Mello) na produção dirigida por Walter Salles.

O Brasil é um país que sempre teve medo de, realmente, se conhecer, falar da sua história de um modo real e, inclusive, poder construir uma nova história a partir disso. Acho que há um movimento recente de jornalismo e de cultura que tem revisitado o país e acho que isso só faz bem.

Stulbach, em entrevista para Splash

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.