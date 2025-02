Começo pequeno: Produtora expõe expectativa inicial para 'Ainda Estou Aqui'

A campanha do filme, inclusive, aconteceu de forma diferente do que costuma ser visto em outros filmes do Oscar. "Foi feita de forma bastante orgânica, no boca a boca e através de debates", pontua Maria Carlota em entrevista ao programa Plano Geral desta quarta-feira (26).

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva.

Passo imenso do cinema brasileiro

Para Maria Carlota Bruno, "Ainda Estou Aqui" é um filme que marca a "volta" de diferentes gerações ao cinema. "Traz uma coisa que estava faltando, de trazer o público jovem, que está muito ligado ao streaming. Isso dá uma oxigenada muito bacana [no cinema brasileiro]".