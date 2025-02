Brasil é escolhido como país de honra de 2025 no Marché du Film

O Brasil foi nomeado como o país de honra da edição de 2025 do Merché du Film, centro de negócios do mercado cinematográfico que integra o Festival de Cannes.

O que aconteceu

Durante o evento, o Brasil irá exibir suas produções cinematográficas. A participação do país se estende por toda a programação do evento, contando com mostras de trabalhos em andamento e documentários.

O Brasil será o anfitrião da festa oficial da noite de abertura na Plage das Palmes, onde os participantes brasileiros do evento serão homenageados.