Bolsonaro chama Jojo Todynho de 'filezinho' e faz convite para a política

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, concedeu entrevista para o jornalista Leo Dias na Leo Dias TV e falou de sua relação com Jojo Todynho.

O que aconteceu

Bolsonaro fez declaração em entrevista na terça-feira (25). Ele disse que conheceu a influenciadora e vencedora de A Fazenda através da esposa, Michelle Bolsonaro: "Liguei para ela [a Jojo] no aniversário dela, ela tava com a Michelle. (...) Conheci ela pela Michelle", falou para Leo Dias.

Segundo o ex-presidente, Jojo já admitiu em chamada de vídeo que ela gostava dele: "Eu vi as posições dela, ela tinha um contrato com a televisão [e não podia falar muito]. Uma vez ela tava conversando com a Michelle, entrei na conversa e ela disse que gostava de mim".