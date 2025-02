Bia planta semente do mal para estragar vida de Beto em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (26) de "Garota do Momento" (Globo), Bia e Cássio selam um acordo e, em seguida, o rapaz convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz.

Ardilosa, Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Ao final do capítulo, o ator beija Beatriz.