Beto tem reação terrível ao assistir Beatriz atuando em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (27), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz.

Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame.

Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, 'Senhora'. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.