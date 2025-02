BBB 25: Vinícius aperta botão que leva para Quarto do Desafio

Na sequência, o baiano foi instruído a vestir uma roupa completamente preta, disponibilizada na dispensa, para encarar um desafio. Acompanhado por um Dummy, o participante deixou a casa em direção ao Quarto do Desafio, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo de fato.

No programa ao vivo desta terça-feira (25) o apresentador Tadeu Schmidt avisou que um botão seria colocado na casa do BBB nesta quarta-feira. Quem apertasse primeiro este botão seria levado para o Quarto do Desafio, onde tem dez minutos para concluir um desafio.

Lá nesse quarto, que é completamento escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra 'VIP', a letra 'V', a letra 'I' e a letra 'P'. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar o botão, dentro do tempo determinado", disse o apresentador Tadeu Schmidt

Agora, o brother segue para o Quarto do Desafio. Se conseguir completar o desafio proposto, estará imune, no VIP e vetará mais uma pessoa da Prova do Líder. Se não conseguir, irá para a Xepa, será vetado da Prova do Líder e estará direto no Paredão.

