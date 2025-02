BBB 25: Após quase dois meses, Aline tira as tranças com ajuda de brothers

Aline conseguiu uma tesoura com a produção e, inicialmente, teve a ajuda de Vinícius e Camilla. Enquanto eles cortavam os apliques, Vinícius, acidentalmente, acabou cortando o fio do microfone da baiana. Ele foi punido com uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas.

Outros participantes se juntaram para ajudar Aline. Diego Hypólito, Guilherme, Joselma, Eva, Renata e Vitória Strada contribuíram para desfazer as tranças, uma a uma.

