Atriz chinesa perde 50 kg para estrelar filme: 'Odiava me exercitar'

Jia Ling, 42, perdeu cerca de 50 kg para estrelar o filme "Yolo".

O que aconteceu

A atriz chinesa viralizou nas redes ao mostrar o seu antes e depois após emagrecer 50 kg. Para isso, ela adotou uma rotina fitness rigorosa e fez dieta.

Em entrevista, Jia contou que odiava exercícios físicos. "A coisa mais difícil foi fazer eu me movimentar. Eu odiava me exercitar no passado. Eu costumava viver no meu sofá quando estava em casa e toda vez que eu me exercitava, eu sentia como se a vida tivesse uma dívida comigo e que eu merecia uma recompensa", disse ao The Straits Times.