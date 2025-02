Ator da Globo detona Rafa Kalimann e Jade Picon em novelas: 'Fracasso'

Hugo Gross, ator da Globo e presidente do Sated RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro), criticou a participação de influenciadores digitais em novelas, e citou as experiências de Rafa Kalimann e Jade Picon como exemplos de "fracassos".

O que aconteceu

Gross disse que as emissoras olham os milhões de seguidores dos influenciadores e pensam que resultará em audiência para a novela o que, segundo ele, não é verdade. "As emissoras de TV têm uma leitura de que quem tem milhões de seguidores vai dar retorno em nível de ibope. E não dá! Você vê essa menina, a Rafa Kalimann, a novela ['Família é Tudo'] foi um fracasso, a própria Jade Picon, que esteve no sindicato, é uma pessoa muito bacana, mas não deu retorno para a novela ['Travessia'] da Glória Perez", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Ele destacou que influenciadores recebem fortunas, apesar de não serem profissionais da atuação. "Entra um influencer ganhando quase R$ 100 mil, enquanto um [ator] que se dedicou para caramba, deu ibope na Globo, vários milhões [para a emissora] está esquecido. Então você vê vários atores, colegas nosso, com depressão, entristecidos".