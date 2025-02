Após vetar sister de Prova do Líder, Vinícius diz que fez escolha errada

Assim que retornou do desafio, o baiano vetou Vilma. Como justificativa, ele afirmou que sua escolha foi feita com base nas pessoas que votam nele.

No entanto, alguns minutos depois, Vinícius refletiu e se arrependeu da decisão. "Eu vetei ela porque ela podia votar em mim. Errei o segundo veto. Teria mais lógica, se eu tô imune, ela não vota em mim... era pra vetar um dos meninos [João Pedro ou João Gabriel]", concluiu.

O brother afirmou que a emoção da dinâmica fez com que ele não pensasse direito. "Eu tô muito nervoso, esqueci que eu tava imune. Então era melhor vetar alguém que lhe indicaria [Aline], já que eu estou imune. E ele já foi líder, ninguém vai votar nele então não é um risco ele ser líder neste momento", afirmou.

