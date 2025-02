Ana Furtado posa de biquíni em Hollywood: 'meio diva'

Ana Furtado, 51, postou fotos de biquíni em Hollywood, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A atriz posou de biquíni em uma espreguiçadeira. "Hoje eu acordei assim, meio diva hollywoodiana, sabe?", escreveu ela na legenda.

Ana está em Hollywood, nos Estados Unidos, para apresentar a transmissão da cerimônia do Oscar pelo canal TNT. A premiação acontece no próximo domingo (2) e conta com três indicações para o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui".