Além de 'O Brutalista': os filmes longuíssimos que já concorreram ao Oscar

A apenas alguns dias do Oscar 2025, os fãs do cinema estão correndo para completar a maratona de ver todos os indicados. Entre eles está "O Brutalista" que acumula 10 indicações à maior premiação do cinema. Além da trama, no entanto, o tempo de duração tem sido um dos pontos mais comentados do filme.

O longa de Brady Corbet e protagonizado por Adrien Brody tem 3 horas e 35 minutos de duração, com direto a intervalo durante a transmissão no cinema. Filmes longos, no entanto, não é uma novidade em Hollywood, por isso, Splash separou algumas dessas obras que também foram indicadas a melhor filme no Oscar.

Clássicos de Hollywood

Em 1939, uma obra baseada no livro de Margaret Mitchell conquistou Hollywood, o premiado "...E o Vento Levou", que chegava a 3 horas e 58 minutos de duração. O filme acompanha a jornada de Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) durante a Guerra Civil americana, em sua luta diária para sobreviver e manter a sua família. Além de levar a estatueta de melhor filme, o longa garantiu prêmios na categoria de diretor, atriz, atriz coadjuvante, roteiro, além de outros técnicos.