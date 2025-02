'Ainda Estou Aqui' é reafirmação da arte contra extrema-direita, diz ator

Vinícius de Oliveira, 39, é um ator com um extenso currículo, tendo feito "Boi Neon" (2015), "Assalto ao Banco Central" (2011), "Linha de Passe" (2008), e muitas outras produções entre filmes e séries. No entanto, a sua estreia como ator, aos 12 anos, é a que marcou não somente sua vida, mas também a história do audiovisual brasileiro: ao lado de Fernanda Montenegro, ele estrelou "Central do Brasil".

Como é notório entre o público nacional, há um gosto agridoce quando o assunto é o longa de 1999, afinal estivemos muito perto de ganhar a estatueta do Oscar, mas não aconteceu. No Oscar de 2000, o filme de Walter Salles perdeu na categoria de melhor filme estrangeiro para o italiano "A Vida é Bela", e Gwyneth Paltrow levou a estatueta de Fernanda Montenegro.

No entanto, em 2025, a maré pode mudar e ir a favor do Brasil com as três indicações de "Ainda Estou Aqui" ao prêmio. Em entrevista a Splash, Vinícius de Oliveira conta ter expectativas muito altas para o Oscar deste ano, além da grande torcida não somente pelo diretor Walter Salles, que volta ao prêmio, mas também por sua colega de elenco, Fernanda Montenegro, mãe da protagonista Fernanda Torres e que faz uma participação especial no longa atual.