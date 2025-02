Zé Longuinho: 'Já que vou transicionar, vou aproveitar para monetizar'

Mas ela assume estar com dificuldade de desapegar do nome "Zé Longuinho". "Estou sentindo um pouco de dó de acabar com esse nome, mas logo logo ele vai mudar, ainda estou decidindo certinho. Mudar o nome também envolve várias outras questões, porque eu trabalho com internet, então, envolve várias questões de ter que mudar no Instagram, é toda uma burocracia. Vou com bastante calma, mas o Zé Longuinho vai mudar, sim".

Eu percebo que muitas trans acreditam que existe uma regra para transicionar [...] Eu vou fazer a minha transição do meu jeito e é isso, eu quero ficar cada vez mais feminina, tanto com as cirurgias, quanto com os hormônios. No momento certo, eu vou mudar o meu nome, no meu tempo. [No futuro] eu me vejo uma mulher muito maravilhosa, muito elegante, muito tudo e eu estou muito animada para a mulher que eu estou me tornando e que está por vir.

Zé Longuinho